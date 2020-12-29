Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам: «Там есть элементы несправедливости, вопрос нужно проработать»»

Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью проработки вопроса о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

В ходе встречи Шмаков сообщил, что решение приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, принятое в 2016 году, было неправильным. По его словам, данное решение привело к тому, что многие пенсионеры прекратили работать. По оценке Шмакова, на первом этапе государство выиграло около 70 млрд рублей, но потеряло около 500 млрд. Глава федерации предложил Путину дать поручение кабмину, чтобы он «внимательно просмотрел этот вопрос». Он напомнил, что в Конституции России прописана регулярная индексация пенсий без уточнения, работают пенсионеры или нет. Приостановка индексации пенсий работающим пенсионерам –«фактически ведь нарушение Конституции», отметил Шмаков.

Президент в ответ заявил следующее: «Там (в правительстве – прим. ред.) скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают».

«Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», – добавил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. По его мнению, «там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

Как сообщал «Новый День», глава государства на ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал условие для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, условие простое – бюджетная обеспеченность.

Напомним, российские власти отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда РФ. В правительстве РФ, а потом в Госдуме при рассмотрении трехлетнего федерального бюджета заявляли, что на индексацию нет денег.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.12.20

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