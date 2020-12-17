Путин назвал условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции назвал условие для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

По его словам, условие простое – бюджетная обеспеченность. Президент отметил, что в СССР пенсии работающим пенсионерам вообще не полагались, однако сейчас надо исходить из экономических реалий. Мы об этом подумаем, так будет справедливо, пообещал Путин. Он при этом предложил подумать про отдельные категории работающих пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке от государства, – «люди трудятся на работах, к которым не стремятся».

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам не производится с 2016 года.

Путин также отметил, что пенсии в следующем году будут проиндексированы на 6,3% при инфляции «где-то в районе четырех процентов, может быть четырех с небольшим».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.12.20

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