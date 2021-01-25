«Ситуация стабилизируется»: Путин высказался о снятии ковид-ограничений

Президент России Владимир Путин дал оценку эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране. По словам главы государства, эпидситуация «постепенно стабилизируется», что дает возможность «аккуратно снимать» ограничения, введенные в России из-за коронавируса. Такое заявление президент сделал на онлайн-встрече со студентами вузов по случаю отмечаемого сегодня Дня студента.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, – сказал Путин. – Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел». Глава государства добавил, что «количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч».

Глава государства также выразил благодарность московским властям, отметив, что, благодаря их усилиям, в столице ситуация выравнивается. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», – сказал Путин.

Напомним, по данным оперштаба, за последние сутки в РФ выявлено 19 290 новых случаев Covid-19, впервые с 11 ноября суточный прирост заболевших оказался меньше 20 тыс. человек. Общее число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии достигло 3 738 690.

Ранее сегодня доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что значительную часть ограничительных мер российские власти могут отменить к началу второго полугодия или к концу лета после того, как больше половины населения России будет вакцинирована.

«К началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», – цитирует Малышева РИА «Новости».

При этом специалист указал, что прививки против коронавируса не отменяют ношение масок и соблюдение социальной дистанции, потому что еще недостаточное число граждан получило иммунитет к вирусу.

Москва, Наталья Петрова

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