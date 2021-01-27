Российский парламент в срочном порядке готовится одобрить продление договора СНВ-3

Госдума на пленарном заседании в среду, 27 января, рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В этот же день документ ратифицирует Совет Федерации, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Вечером 26 января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первые телефонные переговоры. Согласно сообщению Кремля, лидеры двух стран выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении ДСНВ. «В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – подчеркнули в Кремле.

Сразу после разговора с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Действие документа истекает 5 февраля. Москва и Вашингтон договорились продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, профильный думский комитета по международным делам рассмотрит законопроект о ратификации ДСНВ 27 января, до пленарного заседания. Комитет примет решение о вынесении документа на обсуждение нижней палаты, говорится в сообщении.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что профильный комитет предложит нижней палате рассмотреть законопроект на пленарном заседании также 27 января, передает РИА «Новости».

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что верхняя палата российского парламента готова рассмотреть и ратифицировать документ уже в среду, сразу после поступления закона из Госдумы, сообщает «Интерфакс».

Российско-американский договор СНВ-3 был заключен на 10 лет и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он подразумевает сокращение числа ядерных боеголовок с каждой стороны до 1550, количества межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700, а развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил США продлить действующий договор хотя бы на год без каких-либо условий, однако Вашингтон данное предложение отверг, отметив, что в текущем виде оно не отвечает интересам Соединенных Штатов.

Новая администрация Белого дома меж тем согласилась продлить ДСНВ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вскоре после инаугурации избранного президента США Джо Байдена заявила, что Вашингтон предложит России продлить на пять лет договор о ядерном сдерживании СНВ-3. Она назвала соглашение «якорем стратегической стабильности между двумя странами». По словам Псаки, продление договора отвечает интересам национальной безопасности США. СМИ отмечали, что администрация президента США передаст российской стороне предложение по продлению договора в ближайшие часы.

Москва, Наталья Петрова

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