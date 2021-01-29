Уровень доверия россиян к Путину опустился до годового минимума

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину снизился до годового минимума на фоне несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прокатившихся по стране 23 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, главе российского государства скорее доверяют 53% опрошенных жителей России. Это самый низкий показатель за год, исходя из результатов еженедельных опросов ФОМ, проводившихся с конца января 2020 года. Максимальный за год показатель уровня доверия к президенту – 63% – фиксировался за минувший год дважды – в марте и в начале апреля, когда глава государства на месяц отправил всю страну на каникулы из-за распространения коронавируса.

Скорее не доверяют Владимиру Путину 35% респондентов, еще 12% участников опроса затруднились с ответом.

При этом 60% опрошенных оценивают работу Путина на посту президента «скорее хорошо». 26% участников опроса заняли противоположную позицию, а 14% не определились с мнением.

Телефонный опрос «ФОМнибус» проводился 22-24 января среди 3 тыс. человек в 207 населенных пунктах в 73 регионах России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.01.21

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