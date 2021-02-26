Пора на покой или нет замены? Социологи узнали, как россияне относятся к новому сроку Путина

После 2024 года, когда истечет нынешний президентский срок Владимира Путина, его хотели бы видеть на посту главы государства меньше половины жителей России (48%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) совместно с изданием «Открытые Медиа».

Согласно данным исследования, 41% респондентов признались, что кто не хотят видеть Путина президентом после 2024 года. Еще 11% участников опроса затруднились с ответом.

Среди молодежи (18-24 года) больше половины (57%) не хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024 года, хотели бы – 31%. Для возрастной группы 55 лет эти показатели составляли 31% и 59% соответственно.

Среди противников пребывания Путина на президентском посту после 2024 года 21% заявили, что действующий глава государства засиделся и ему пора на покой, 19% признались, что хотят смены власти, 14% говорят о низком уровне жизни. Еще 11% опрошенных указывают на возраст, а 9% говорят о том, что Путин ведет государство в тупик. Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют 8% респондентов, а 6% признались, что поддерживают других политических лидеров.

Больше половины (53%) противников президента собираются проголосовать за другого кандидата на выборах. Еще 30% не собираются приходить на выборы, 7% настроены на протестные акции, а 5% – уедут из страны.

Среди тех, кто хочет видеть Путина президентом после 2024 года, 30% говорят, что он навел порядок и поднял страну, 25% признались, что доверяют ему и считают его лучшим. 19% респондентов поддерживают внешнеполитический курс Путина. Еще 16% признались, что не видят альтернатив действующему президенту, а 6% заявили, что не хотят ничего менять, еще столько же говорят, что хорошо его знают и привыкли к нему.

По сравнению с результатами прошлого опроса, проведенного в марте 2020 года, доля тех, кто хотел бы видеть Путина президентом после 2024 года, увеличилась с 46% до 48%. При этом выросло число тех, кто не хочет этого, – с 40 до 41%.

Опрос проводился с 18 по 24 февраля по репрезентативной всероссийской выборке. В исследовании участвовали 1601 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Москва, Наталья Петрова

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