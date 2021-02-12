В Германии сочли странным заявление Лаврова о разрыве отношений с ЕС

В Германии сочли странными и непонятными заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

При этом она обратила внимание на выступление главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в Бундестаге, где он заявил о заинтересованности Берлина в сотрудничестве с Россией. «В этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные», – цитирует Зассе РИА «Новости». Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт в свою очередь заявил, что мнение германского МИДа отражает мнение кабмина.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова к разрыву с ЕС, если Брюссель введет санкции, которые создают риски для чувствительных секторов отечественной экономики.

МИД России позже пояснил слова Лаврова. В ведомстве заявили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он пройдет по его инициативе. Москва же, указали на Смоленской площади, «настойчиво призывает есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров».

В свою очередь, в Кремле обвинили СМИ в искажении слов Лаврова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова главы МИД РФ, ставшие сенсационными, были поданы без контекста. Смысл заключается в том, что «мы хотим развивать отношения с Евросоюзом», однако если ЕС «пойдет по этому пути, то тогда – да, мы будем готовы», – отметил пресс-атташе Кремля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Берлин, Москва, Наталья Петрова

Берлин, Москва. Другие новости 12.02.21

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