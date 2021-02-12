«Исходим из того, что мы готовы»: Лавров допустил разрыв отношений с ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом в случае чувствительных санкций. Такое заявление руководитель российского внешнеполитического ведомства в эфире ютьюб-канала «Соловьев LIVE». Расшифровка фрагмента интервью опубликована на сайте МИД РФ.

Журналист Владимир Соловьев поинтересовался у Лаврова, идет ли Россия «к разрыву с Евросоюзом». «Исходим из того, что мы готовы», – ответил министр иностранных дел РФ, отметив, что для этого есть важное условие. «В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», – пояснил он.

При этом Лавров отметил, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому». «Хочешь мира – готовься к войне», – добавил министр.

Ранее Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Постпреды ЕС обсудили меры на заседании в среду, 10 февраля. Отмечалось, что ни одна из стран ЕС не возразила против обсуждения этой темы.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что перспективы введения санкций в отношении Москвы будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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