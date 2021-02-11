ЕС начал обсуждать новые санкции против России

Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает «Интерфакс» со ссылкой источники агентства Bloomberg.

Как сообщается, постоянные представители ЕС обсудили меры на заседании в среду. Согласно опубликованным данным, ни одна из стран ЕС не возразила против обсуждения этой темы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза. Он отметил, что перспективы введения санкций будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля.

Накануне постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС. При этом дипломат подчеркнул, что ограничительные меры не изменят российскую политику на европейском направлении.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 11.02.21

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