Пять лет тюрьмы и огромный штраф: как хотят наказывать за оскорбление ветеранов ВОВ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны может грозить до пяти лет лишения свободы либо штраф до 5 млн рублей.

Накануне стало известно о подготовке в Госдуме поправок ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, которые вводят уголовную ответственность за клевету и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Авторы инициативы – группа депутатов ЕР во главе с Ириной Яровой. Парламентарии предложили отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ и «установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества@, сообщила накануне Яровая.

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов», – уточнила сегодня парламентарий в эфире Первого канала. Вице-спикер указала, что уголовное наказание последует и за оскорбление памяти ушедших ветеранов.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать данную инициативу, отметив, что не знаком с этими поправками.

Москва, Наталья Петрова

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