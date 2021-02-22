В Госдуме подготовили поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за клевету и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который был принят в первом чтении 10 февраля. Документ ужесточает наказание за реабилитацию нацизма в интернете и устанавливает ответственность юрлиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

Авторы инициативы – члены фракции «Единая Россия» вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – цитирует Яровую пресс-служба «Единой России».

Напомним, Ирина Яровая была инициатором принятия закона об ответственности за реабилитацию нацизма в России в 2014 году. Сейчас по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» установлена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. Наказание усиливается, если преступление совершено с использованием служебного положения или с использованием СМИ.

Москва, Наталья Петрова

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