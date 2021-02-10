«Нацизм – это плохо. Но надо, чтобы у нас самих права соблюдались»: Госдума одобрила ужесточение наказания за реабилитацию фашизма в Интернете

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении новые законопроекты депутата от «Единой России» Ирины Яровой, которые ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в Интернете, а также устанавливают ответственность юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

Поправки планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Согласно предложенным изменениям, такие преступления с использованием Интернета приравниваются к деяниям, совершенным с использованием СМИ, и карается крупными штрафами, принудительными работами или лишением свободы на срок до 5 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение документов вылилось в долгую дискуссию на пленарном заседании Госдумы.

«Я, может быть, что-то пропустил Ирина Анатольевна, но насколько я помню, Нюрнбергский трибунал происходил в отношении 24 физических лиц и нескольких организаций, – обратился к автору документа депутат от ЛДПР Сергей Иванов. – Я вот не помню, чтобы в соцсетях обсуждались вопросы, связанные с деятельностью именно этих физлиц и организаций, и которые бы опровергали, как здесь написано, факты, установленные трибуналом. Если такие факты есть, может быть, вы их назовете?»

Кроме того, парламентарий поинтересовался у Яровой, согласна ли она сама с тем, что Нюрнбергский трибунал не признал виновными ни немецкий генштаб, ни правительство Германии, руководившее экономикой в тот период, ни штурмовые отряды СА, а также признал невиновными несколько человек.

«Даже при всех издержках, которые наверняка были, суд народов все-таки достиг компромисса, взаимопонимания и абсолютного понимания, что странами гитлеровской коалиции были совершены преступления против мира и человечности. Именно странами», – заявила в ответ Яровая, и перевела разговор на молодежь, которую «пытаются втаскивать в распространение ложной информации, оскорбительной в отношении ветеранов и итогов Второй Мировой войны».

«Очень не люблю спекуляции на этой теме, – сказал, в свою очередь, депутат Иванов. – Будучи студентом, я слышал, как говорили: проиграли бы войну – сейчас пили бы баварское пиво. Потом я слышал, что зря мы так Ленинград защищали – столько людей бы не погибло. Потом читал книги, где писали, что Германия напала на Советский союз потому, что ее провоцировали. Но никогда я не считал, что за вот эти вещи кого-то надо лишать свободы. Потому что даже если его посадить за то, что он не согласен – это не значит, что у него этих мыслей в голове не будет».

Как считает парламентарий, первым, кто сел бы за решетку по новому закону Яровой, был судья Нюрнбергского трибунала от СССР Иона Никитченко. «Он в особом мнении высказал несогласие с решением трибунала по тем вопросам, о которых я говорил», – пояснил Иванов. «Нацизм – это плохо, – подытожил Иванов. – Но надо, чтобы у нас самих права соблюдались».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко со своей стороны поинтересовалась, будет применена ответственность не только к тем, кто разместил подпадающую под новый запрет информацию, но и к сайтам, на которых она опубликована. «Если эти сайты иностранной юрисдикции, то может быть применена мера ликвидации или закрытия этого сайта?» – спросила она.

В ответ член думского комитета по госстроительству Зариф Байгускаров пояснил, что депутаты уже приняли закон о блокировке сайтов, которые публикуют запрещенную информацию. «Поэтому меры будут, в том числе, при возбуждении уголовного дела по приостановлению деятельности», – заверил он.

Инициативу Яровой с удовольствием поддержал депутат от «СР» Игорь Моляков, который заявил, что «речь идет не только о внешних недоброжелателях, но и о внутренних», потому что сейчас из телепрограмм и фильмов о войне «непонятно, что защищал русский народ и другие народы».

«Они защищали советское государство, – подчеркнул депутат. – А кто организовал советское государство? Коммунистическая партия! А кто руководил коммунистической партией? Руководил Сталин! А они говорят, что это все неважно. И на Нюрнбергском трибунале никто не ставил знак равенства между фашизмом и коммунизмом, а сейчас у нас масса своих собственных людей, которые это производят. К ним ответственность по этим законам будет применяться?»

«Абсолютно уверена в том, что наш советский солдат защищал Родину», – ответила Яровая, обратив внимание, что норма о наказании за фейки об СССР «включена в диспозицию закона с 2014 года».

Кроме того, по словам парламентария, «те, кто совершает сегодня эти преступления, пользуются помощью иностранных и российских адвокатов, и, совершая преступления, они очень часто откровенно глумятся, понимая, что в законодательстве есть пробел». «Почему сегодня стали возможны оскорбления, унижение чести и достоинства ветеранов? Да потому, что в законодательстве нет прямой нормы ответственности!» – заявила Яровая, назвав эту ситуацию «позором».

После долгого обсуждения два законопроекта Яровой были приняты в первом чтении 403 и 405 голосами парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

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