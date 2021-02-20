Клевета на 850 тысяч рублей: суд признал Навального виновным по делу ветерана ВОВ

Бабушкинский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей и лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с учетом дела «Ив Роше».

«По совокупности преступлений [с учетом приговора по делу «Ив Роше»] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей», – объявила судья Вера Акимова, слова которой цитирует РИА «Новости».

Таким образом суд признал достоверной версию следствия, согласно которой 2 июня 2019 года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором россияне высказались в поддержку изменений в Конституцию, в том числе Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Суд признал комментарии оппозиционера носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию.

Как считает суд, политик знал, что эти сведения носят заведомо ложный характер, что подтверждается показаниями свидетелей и экспертов. Как следует из приговора, оппозиционер имел «умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего». «Навальный достоверно знал, что распространенные сведения носят ложный характер <...> Преступные действия Навального повлекли причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны», – цитирует судью «Интерфакс».

Тем не менее, Навальный отказался признать вину. В последнем слове политик заявил, что государство лицемерит – всего за четыре года ветеран получал помощь семь раз. Общая стоимость сертификатов на продукты – на 11 тысяч рублей, что гораздо меньше, чем затраты на сегодняшнее заседание суда.

Ранее сегодня Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» – срок наказания с учетом арестов составил почти 2,5 года.

Адвокаты политика заявили, что намерены обжаловать решения в вышестоящих судебных инстанциях.

Москва, Светлана Антонова

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