«На это ушло больше денег, чем получил ветеран за всю жизнь!» Навальный выступил в суде с последним словом

В Бабушкином суде Москвы начался второй за день суд над политиком Алексеем Навальным – на этот раз по делу об оскорблении ветерана. В последнем слове оппозиционер заявил, что за последние четыре года ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко получил помощь от государства в виде продуктовых наборов в общей сложности на 11 тысяч тысяч рублей, а уголовное дело и судебный процесс стоили в несколько раз больше. «Вы всем этим процессом, цель которого понятна, унизили и оскорбили ветеранов хуже, чем все, что вы делали до этого», – подчеркнул он.

Навальный рассказал, что ранее ему дали полчаса на ознакомление со своим уголовным делом, и он успел сделать выписку из документов, которую с тех пор носит в кармане на каждый процесс. «Это листочек – справка из отдела соцобеспечения, и они там пишут какую помощь они оказали ветерану Артеменко, – цитирует Навального «Медиазона» в текстовой трансляции из зала суда. – Там указано, что последний раз он получил продуктовый набор 6 июля, а всего за четыре года он получал помощь семь раз. Общая стоимость сертификатов на продукты – на 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота о ветеранах, е-мое, лицемерные вы негодяи!»

При этом, как заявил Навальный, в состав следственной группы по делу об оскорблении Артеменко вошли 15 следователей из разных регионов, которым в Москве предоставили жилье на время работы. «На это ушло больше денег, чем получил ветеран, наверное, за всю жизнь, – подчеркнул он. – Один день этого суда стоит больше, чем ветеран получил за четыре года помощи от государства, которое осмеливается заявлять, что оно заботится о ветеранах. Самое гнусное, что есть в этой власти – что оно существует, чтобы грабить этих людей: ветеранов. Они же источник этих денег, откуда дворцы берутся и ершики».

«Это просто реально чудовищно, – продолжил Навальный. – Здесь выступал «чучундрик», который написал на меня заявление, сказал лучшую фразу за весь процесс: «Я смотрю ролик, видно, что человек пожилой и бедный». А чего он бедный? В нашей стране это абсолютная ассоциация у любого, бедный – значит ветеран. Так почему же, я не понимаю? Если вы все надрывались и рассказывали, как вы их любите, давайте возьмем тех, кто проиграл войну – Италия, Германия Япония. В России самая маленькая пенсия. Я писал такой законопроект, чтобы повысить до солдата Бундесвера – не хватит денег, чтобы построить дворец. Чтобы появлялись в Геленджике дома «единороссов», нужно кого-то обокрасть и лучше всего обокрасть пенсионера. Власть превратилась в огромную свинью, которая из корыта с нефтедолларами хлебает, а когда ей стучат по голове – «але, это для всех!» – вы голову высовываете и говорите «Хватит оскорблять ветеранов».

Навальный также напомнил о чудовищной истории в станице Кущевской, где банда Цапка много лет совершала преступления, однако ни прокуратура, ни следователи не реагировали на жалобы жителей до тех пор, пока бандиты не убили целую семью, включая детей. В ситуации с Артеменко, подчеркнул он, ветерана использовали «как куклу, он то хочет выступать, то не хочет, вы открыто подписываетесь за него, он в вашем представлении не живой человек, для вас и вашей власти это просто механизм, кукла, которую вы хотите использовать для себя».

«Вы всем этим процессом, цель которого понятна, унизили и оскорбили ветеранов хуже, чем все, что вы делали до этого», – отметил он.

«Я начал с этого свое выступление и продолжу: за это вы будете гореть в аду. Я надеюсь, вы люди молодые, не только будете в аду гореть, но и ответите перед нормальным человеческим судом. Я понимаю, что вы устроили, чтобы вечером сказать: «Навальный сидит не потому, что скрывался от следствия, а потому что оскорбил ветерана». Будете ездить по ушам зрителям. Какое-то количество вашей телепублики вы обманете, но я уверен, ваш план не сработает», – заключил он.

Судья удалилась в совещательную комнату, объявив, что оглашение приговора состоится сегодня в 18 часов.

Как сообщал «Новый День», по версии следствия, 2 июня 2019 года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Навальный в суде отказался признать свою вину. Защита оппозиционера настаивает на его невиновности.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.21

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