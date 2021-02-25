Байден решил не менять посла США в России

Джо Байден решил оставить Джона Салливана послом США в России.

По словам Салливана, на этой неделе он получил предложение от администрации президента США остаться на своем посту на неопределенный срок в течение этого года. Об этом дипломат сообщил «Интерфаксу».

Салливан отметил, что «наша дружба с русским народом имеют большое значение, и для меня большая честь служить своей стране здесь».

Посол признался, что с нетерпением ждет момента, когда сможет путешествовать по России, чтобы «познакомиться с еще большим количеством людей и узнать еще больше об этой великой стране».

Джон Салливан принял присягу в качестве посла США в России в декабре 2019 года, в страну он прибыл в январе 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.02.21

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