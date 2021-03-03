Минюст включил профсоюз «Альянс врачей» в реестр иноагентов

Минюст России включил межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве юстиции отметили, что во время проверки «Альянса врачей» было установлено, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и осуществляла политическую деятельность.

Пресс-секретарь организации Александра Захарова сообщила в своем твиттере, что профсоюз пока не получил уведомление от Минюста. «Нам уведомлений не поступало, на сайте Минюста информации нет», – написала она.

«Альянс врачей» был создан в 2018 году в 2018 году как независимый профсоюз, защищающий интересы врачей и медицинских работников по всей России. Отделения организации есть в 42 регионах, указывается на сайте профсоюза.

Как сообщал «Новый День», глава профсоюза Анастасия Васильева была задержана 28 января по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК РФ). Дело возбудили после несанкционированной акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января. В качестве меры пресечения суд избрал для Васильевой домашний арест. Позже Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий: главе «Альянса врачей» запретили покидать дом с 20:00 до 08:00.

Фигурантами по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января также проходят Олег Навальный, Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Мария Алехина и Олег Степанов. Большинство из них в настоящий момент находятся под домашним арестом.

По данным Минюста, на сегодняшний день в реестре НКО-иноагентов находятся 75 организаций.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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