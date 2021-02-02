Главу «Альянса Врачей» допросят в Следственном комитете в качестве обвиняемой

Следственный комитет намерен предъявить обвинения лидеру «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

«Вызвали в ГСУ СК России в четверг на 11:00 для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемой Анастасии Васильевой», – уточнил защитник на своей странице в «Фейсбуке». Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст 236 в отношении неустановленного круга лиц, ранее Васильева проходила по нему в качестве подозреваемой – об этом говорится в жалобе на решение о ее домашнем аресте, направленной адвокатом в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда.

Васильева была задержана после серии обысков в ночь на 28 января. «Анастасию Васильеву задержали в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов, – сообщил тогда ее адвокат. – При этом по ч. 1 ст. 236 УК РФ не может быть избрана мера пресечения в виде ареста, так что через 48 часов она все равно должна вернуться домой. Т.е. задержание нецелесообразно и является тупо местью за ее правозащитную деятельность. Дома у Анастасии осталось двое несовершеннолетних детей, завтра ее ждут пациенты, к которым она не попадет».

Однако суд в качестве меры пресечения избрал для Васильевой домашний арест, обязав отбывать его по месту прописки, а не фактического проживания. В результате глава «Альянса Врачей» оказалась в прежней квартире с своим бывшим супругом и его новой женой. Ее дети остались дома с бабушкой, при этом к ним уже приезжали органы опеки.

По данным из открытых источников, фигурантами по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января являются Олег Навальный, Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Мария Алехина, Анастасия Васильева и Олег Степанов. Ранее обвинения в нарушении санитарных норм предъявили Любови Соболь. Суд отправил ее под домашний арест до 23 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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