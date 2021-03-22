«Надо быть начеку»: Кремль оценил перспективы отключения России от SWIFT

Кремль оценил возможность отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитри Песков, санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей, и поэтому «мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз».

По его словам, эти действия носят «необоснованный и непредсказуемый характер». «Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку»», – сказал Песков журналистам (цитата по «Прайм»).

Надо отметить, что Россия является крупнейшим участником системы SWIFT, занимает четвертое место по оборотам.

В конце прошлого года агентство Reuters сообщило, что команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает отключение России от SWIFT в качестве новых санкций за хакерские атаки на американские правительственные ведомства, к которым, как счел тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео, якобы причастна Москва. Российские власти отвергли обвинения Вашингтона, назвав их голословными.

Добавим, ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отказа Россией от использования контролируемых Западом международных платежных систем в свете санкционных рисков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.03.21

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