Лавров указал на необходимость отказа от западных платежных систем

Современные реалии свидетельствуют о необходимости отказа от использования международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», – сказал министр, отвечая на вопросы представителей СМИ Китая.

Лавров отметил, что санкционные риски лучше снижать за счет укрепления собственной технологической самостоятельности, в частности, переходить к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару, пишут «Известия».

Как писал «Новый День», 2 марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара. Доллар никуда не исчезнет и останется в обращении в России, но следует снижать зависимость отечественной экономики от него, сказала она.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что России следует сократить роль доллара США в любых операциях, устранив «зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий». Вместе с тем он не уточнил, какие меры для этого следует принять.

Матвиенко также напомнила, что правительство и Центробанк по поручению президента РФ все последние годы проводят политику дедолларизации, которая является открытой и очевидной. Так, за последние 10 лет вложения России в государственные обязательства США сократились в 30 раз.

Напомним, что Сергей Лавров сообщал о курсе России на отказ от доллара и ранее – в январе 2020 года. По его словам, решение придерживаться такой стратегии продиктовано агрессивной политикой США и санкционным давлением.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.03.21

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