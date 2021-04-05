Госдума перенесет отчет кабмина из-за совпадения с датой президентского послания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отчет правительства в нижней палате парламента за 2020 год будет перенесен из-за совпадения с датой послания президента РФ Федеральному собранию.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков объявил, что глава государства огласит послание парламенту 21 апреля. На этот же день ранее был намечен отчет премьера Михаила Мишустина о работе кабмина. По словам Володина, вопрос о переносе отчета правительства обсудят с фракциями, и на Совете Государственной Думы будет назначена другая дата.

«Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов», – сообщил спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Володин добавил, что в оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с главой кабмина.

Ранее в понедельник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков сообщил, что кабмин попросит Госдуму перенести отчет правительства с 21 апреля на более позднюю дату из-за совпадения с датой президентского послания, информировал ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.04.21

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