«Вирус не отступил»: Мишустин велел подготовить новые меры защиты от Covid-19

Глава правительства России Михаил Мишустин велел кабмину подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты граждан от коронавируса. С таким поручение он обратился к своему заместителю Татьяне Голиковой на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Прошу вас совместно с Роспотребнадзором, учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей. Обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», – приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, нужно сделать все необходимое, чтобы предотвратить распространение в стране более заразных британского и южноафриканского штаммов коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России уже выявлено 103 случая инфицирования британским вариантом Covid-19 и 10 – южноафриканским, все случая завозные.

По оценке Мишустина, ситуация с заболеваемостью Covid-19 в России «остается стабильной несколько недель подряд». Вместе с тем, подчеркнул он, нельзя допустить в стране повторения ситуации, которая сейчас наблюдается в странах Европы, где объявлено о начале третьей волны коронавируса. «Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», – указал глава правительства.

В то же время Мишустин заявил, что «вирус не отступил» в России, «дальнейшего снижения заболеваемости не происходит», и поэтому «очень важно и дальше соблюдать меры предосторожности» и наращивать темпы вакцинации.

По информации оперштаба, за минувший день ковид выявлен у еще 8328 жителей России – это минимум за последние шесть дней. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 597 868.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.04.21

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