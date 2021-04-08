«Это не просто тупиковая линия, а тупая»: Лавров разнес политику США в отношении России

Россия ответит на новые санкции со стороны США в случае их введения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нур-Султане, комментируя сообщения о том, что американская администрация рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых обвиняют Москву. Он счел политику, которую Вашингтон проводит против России, тупой, а также назвал США и их союзников «ненадежными партнерами», на которых нельзя полагаться.

По словам главы МИД России, США пока не объявляли о каких-либо конкретных решениях по санкциям, но Москва ответит на любые недружественные шаги: «Это само собой разумеется».

Лавров также заявил, что в целом США и их союзники показывают себя ненадежными партнерами, а Москва не может полагаться на их настроения. «В ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их (США – прим. ред.) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», – цитирует министра РИА «Новости». Глава МИД РФ при этом отметил, что заявления Вашингтона о готовности к выстраиванию предсказуемых отношений выглядят неубедительными.

По мнению Лаврова, США выстраивают в отношениях с Россией «тупую линию». «Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», – отметил министр.

Глава МИД России высказался и о планах властей США назначить спецпосланника по «Северному потоку – 2» с целью остановки проекта: «Будет просто ездить и всем грозить». По его словам, это дипломатия «даже уже не канонерок, а новых санкционных инструментов».

Отношения России и США вышли на новую фазу обострения после заявления президента США Джо Байдена о том, что он считает президента РФ Владимира Путина убийцей. Новый глава Белого дома также заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. После этого Вашингтон покинул посол России Анатолий Антонов. Его вызвали в Москву для консультаций. Когда он вернется назад, пока неизвестно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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