Власти США обсуждают высылку российских дипломатов и введение новых санкций

Власти США рассматривают варианты ответа на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых обвиняют Россию. Вашингтон намерен выслать российских дипломатов и ввести санкции в отношении граждан РФ и некоторых органов власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Белый дом изучил информацию о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента, а также хакерской атаке на правительственные учреждения. По данным агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов власти.

Напомним, в декабре США заявили о масштабной хакерской атаке, жертвами которой стали в том числе американские правительственные сети. Взлому подверглись около 200 организаций, среди которых оказались Минфин, Минэнерго и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

В Москве отрицают причастность к атаке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения проявлением «слепой русофобии». Кремль также не раз отвергал обвинения во вмешательстве в выборы в любых странах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.04.21

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