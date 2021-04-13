В Кремле признали возможность отключения России от Visa и MasterCard

В Кремле допустили, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения западной санкционной политики в отношении Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ограничительные меры «проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс». «В рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», – цитирует Пескова РБК.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что в России на случай подобных санкций уже создаются системы, компенсирующие отсутствие услуг по сопровождению финансовой деятельности, пишет «Коммерсантъ». По его словам, одна их них – национальная платежная система «Мир». Эта система уже «окрепла» и ни у кого не вызывает сомнений, что в дальнейшем она будет «использоваться глобально», полагает Песков.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA в очередной раз заявил, что Россия активно работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

В марте Песков, оценивая перспективы отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT, заявлял, что на фоне нарастания санкционного давления со стороны США «мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз». «Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку»», – отметил тогда пресс-атташе Кремля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.04.21

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