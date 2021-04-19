В посольстве Чехии в России после выдворения останутся пять дипломатов

В посольстве Чехии в Москве после высылки из России 20 сотрудников дипмиссии продолжат работу пять дипломатов. Об этом заявил глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак.

По его словам, диппредставительство покинет вся политическая часть, там останутся лишь пять дипломатов, передает РИА «Новости».

Йиндрак также обратил внимание на то, что Москва дала высланным сотрудникам посольства 24 часа на выезд из страны, тогда как Прага предоставила объявленным персонами нон грата российским дипломатам 48 часов.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, эти дипломаты являются офицерами российской разведки и работали под прикрытием. Как утверждают чешские власти, российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Полиция Чехии при этом объявила в розыск двух российских граждан – Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон ранее назвал их «агентами ГРУ» и обвинил в причастности к отравлению бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов, они покинут Москву до конца дня 19 апреля. «Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади увидели в действиях Праги американский след. «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев. Выражаем чешским властям решительный протест», – заявили в МИД России.

Москва, Наталья Петрова

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