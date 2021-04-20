МИД РФ призвал Прагу к переговорам по земле и напомнил о ее собственности в Москве

Участки под российские посольства в Праге получены в рамках двусторонних соглашений. Об этом МИД России напомнил на фоне заявлений о возврате части земли под резиденцией.

Ранее староста района «Прага-7» Ян Чижински призвал вернуть в муниципальное пользование часть парка Стромовка, включенную в территорию посольства России.

Российские дипломаты призвали чешских коллег решать вопросы о недвижимости через обсуждение.

«Земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Ранее, если возникали вопросы в сфере недвижимости задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», – пояснили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальной странице министерства в Facebook.

Также в ведомстве напомнили, что у чешской стороны тоже имеется собственность в Москве, которая может вызвать вопросы в случае неправильного выбора инструментов для разрешения ситуации.

«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», – добавили в МИД.

Напомним, власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов за их мнимые связи с российской разведкой. Сотрудников посольства России в Праге подозревают в причастности к взрывам 2014 года, которые случились на складах боеприпасов в Врбетице.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы в Врбетице на востоке Чехии не были актом государственного терроризма и актом агрессии России. По его словам, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца, который затем, наверное, хотел продать его» (цитата по ТАСС).

Прага, Наталья Рязанова

Прага. Другие новости 20.04.21

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