Совфед одобрил введение штрафов за ссылку на СМИ-иноагента без маркировки

Закон о штрафах для СМИ за использование информации иноагентов без указания прошел одобрение в Совете Федерации. Теперь документ отправится на подпись президенту России.

Сенаторы одобрили поправки в КоАП РФ об ответственности журналистов в случае, если они не указали на статус СМИ-иноагента, использовав его информацию, передает «Интерфакс». Для граждан такой проступок грозит штрафом в 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тыс., юридическим лицам придется заплатить 40-50 тыс. рублей.

Этот же закон устанавливает штраф от 20 до 30 тыс. рублей для тех, кто выдает себя за журналистов на массовых мероприятиях.

Напомним, еще в марте Роскомнадзор мог только рекомендовать ставить маркировку на используемые сообщения СМИ-иноагентов. Тогда вступили в силу поправки в КоАП РФ, обязавшие СМИ указывать статус иноагентов в информации о соответствующих некоммерческих организациях, общественных объединениях и гражданах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.04.21

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