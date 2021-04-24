Вызванный в госдеп российский дипломат отверг обвинения США в адрес Москвы

Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент, сообщило посольство РФ в Вашингтоне в твиттере.

Как заявило управление госдепа по делам Европы и Евразии в твиттере, поверенного вызвали, чтобы выразить озабоченность по поводу «дестабилизирующих действий» России в евроатлантическом регионе и продемонстрировать поддержку Чехии.

В российской дипмиссии сочли эти обвинения необоснованными, заявив, что они были решительно отвергнуты российской стороной.

«Сегодня временный поверенный в делах РФ в США в ходе встречи в госдепе решительно отверг беспочвенные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе», – говорится в сообщении посольства.

Неделю назад власти Чехии обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. После этого Чехия объявила о новом массовом сокращении российской дипмиссии – до конца мая страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. В итоге, по данным МИД Чехии, в диппредставительстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве должны будут остаться по 7 дипломатов и по 25 административных и технических сотрудников.

Вашингтон, Наталья Петрова

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