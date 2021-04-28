Россия выслала дипломатов стран Прибалтики и Словакии

МИД РФ объявил персонами non grata семерых сотрудников иностранных посольств. В семидневный срок Россию должны покинуть трое дипломатов из Словакии, двое из Литвы и по одному сотруднику дипмиссий Латвии и Эстонии.

В министерстве пояснили, что высылка иностранных дипломатов стала ответным шагом на действия властей Словакии и стран Прибалтики. МИД РФ назвал необоснованными и провокационными признания персонами non grata работников российских дипмиссий.

«Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», – сообщается на сайте министерства.

Как сообщал «Новый День», 22 апреля Словакия объявила о высылке трех сотрудников российского посольства. 23 апреля Латвия и Эстония отправили в Москву по одному российскому дипломату, а Литва выслала двух сотрудников МИД России.

Кризис в отношениях Москвы и Праги начался 17 апреля, когда власти Чехии обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В то же день 18 сотрудников посольства РФ в Чехии были объявлены персонами non grata за мнимую связь со спецслужбами. В ответ Россия выслала из страны 20 чешских дипломатов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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