«Есть другие версии инцидента»: министр юстиции Чехии высказалась о взрывах во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова заявила, что существуют другие версии взрывов на оружейных складах во Врбетице в 2014 году, помимо неосторожного обращения с боеприпасами и диверсии иностранных спецслужб. Об этом она сообщила в интервью изданию Novinky.cz.

По словам главы минюста, она присутствовала на заседании чешского правительства, когда обсуждался инцидент в деревне Врбетице.

«У меня мнение об этом очень схоже с мнением президента [Милоша Земана] после того, как нам там представили отчет Службы информации и безопасности (BIS, чешская контразведка). Замечу, что я видела только сообщение BIS, никто не имеет доступа к «живым» материалам расследования. Поэтому я не могу знать, о чем там говорится. Но я была того же мнения, что и президент», – сказала Бенешова.

При этом она отметила, что упоминала на заседании другие возможные версии инцидента, однако отказалась рассказать о них, сославшись на секретность. «Все это занесено в протокол заседания правительства», – добавила министр, отметив, что у нее нет личного мнения по поводу взрывов. «Как я уже говорила, я не видела «живых» материалов», – указала Бенешова.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя слова Бенешовой, заявил, что действительна лишь одна версия расследования взрывов – диверсия «российских агентов». «Единственная версия, о которой мы говорим с министром внутренних дел Яном Хамачеком, верна, и мы ее поддерживаем», – сказал он.

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил в телеобращении к гражданам, что следствие отрабатывают две версии взрывов на складе боеприпасов – неосторожное обращение с боеприпасами и спецоперация агентов иностранных спецслужб. Он подчеркнул, что пока преждевременно делать выводы о причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице, и призвал дождаться итогов расследования.

На следующий день Бабиш заявил, что правоохранители рассматривают только одну версию причин инцидента – спецоперация «российских агентов».

Напомним, 17 апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва обвинения чешской стороны отвергла. Обвинения в адрес России спровоцировали громкий дипломатический скандал. Прага объявила 18 сотрудников посольства РФ в Чехии персонами non grata за мнимую связь со спецслужбами. В ответ Россия выслала из страны 20 чешских дипломатов.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 29.04.21

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