Земан – о взрывах во Врбетице: «Рано говорить о причастности России, надо дождаться итогов расследования»

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что пока преждевременно делать выводы о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он призвал дождаться итогов расследования.

По словам Милоша, в отчете Службы безопасности и информации (BIS) указано, что нет никаких свидетельств и доказательств присутствия на складе боеприпасов двух российских агентов. Однако добавил он, из этого не следует, что высказанные подозрения были несерьезными, передает Novinky.cz.

Как отметил Земан, в Чехии отрабатывают две версии взрывов на складе боеприпасов. «Первая – что взрывы произошли в результате неосторожного обращения с боеприпасами, вторая – что инцидент был результатом спецоперации агентов иностранных спецслужб». «Я серьезно отношусь к обеим версиям и хочу, чтобы они были тщательно изучены », – подчеркнул Земан.

Чешский президент при этом заявил, что в этом деле полностью доверяет полиции и Верховной прокуратуре, которая курирует расследование. Он призвал задействовать для расследования максимум возможностей правоохранительных структур страны.

«Давайте без истерики и домыслов подождем результатов расследования», – подчеркнул Земан.

Если будет подтверждено участие российских агентов во взрывах в Врбетицах, Россия должна будет заплатить за этот акт. Напротив, если подозрения будут опровергнуты, по словам Земана, из этого следует, что это была игра спецслужб, которая может иметь «серьезные последствия для нашей внутренней политической жизни».

Отношения России и Чехии обострились после того, как 17 апреля Прага заявила о причастности ГРУ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. В тот же день Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства. Власти РФ отвергли обвинения Праги, назвав их абсурдными.

Позже Чехия сообщила о новом массовом сокращении российской дипмиссии – до конца мая страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. В итоге, по данным чешского МИД, в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве должны будут остаться по 7 дипломатов и по 25 административных и технических сотрудников.

Накануне сообщалось, что в Москве обсуждают целесообразность введения экономических санкций против Чехии в ответ на демарш Праги. Речь идет об ограничении импорта ряда товаров чешского производства, в частности пива.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 25.04.21

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