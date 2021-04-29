Болгария выслала еще одного российского дипломата

МИД Болгарии признал персоной нон грата сотрудника дипмиссии России. Министр лично сообщила об этом российскому послу, говорится на сайте министерства.

«Министр иностранных дел Екатерина Захариева провела тщательный и серьезный разговор с послом РФ в Софии», – сообщили в МИД Болгарии. Во время беседы глава МИД Болгарии попросила российского посла «прекратить выполнение действий, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях».

Болгарские власти «потребовали, чтобы правоохранительные органы РФ оказали полное содействие» в расследовании взрывов, уничтожении вещдоков при пожаре и отравлении трех болгар. И при этом провозгласили стремление «поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией».

20 апреля МИД России объявил двух болгарских дипломатов персонами нон грата и попросил покинуть страну. Так Москва ответила на мартовскую высылку из Софии сотрудников российской дипмиссии.

Накануне прокуратура Болгарии заявила о сходстве в четырех взрывах на оружейных складах и заводах по производству боеприпасов, произошедших в стране в период с 2011 по 2020 годы. В причастности к взрывам ведомство заподозрило шестерых граждан России, заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева. По ее словам, на взорванных объектах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. В результате взрывов были уничтожены оружие и боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию и на Украину.

София, Наталья Рязанова

София. Другие новости 29.04.21

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