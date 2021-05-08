Псаки: США не хотят вводить дополнительные санкции в отношении России

США не хотят вводить дополнительные санкции в отношении России, но оставляют за собой это право, если появятся основания. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Вашингтон рассчитывает выстраивать более предсказуемые и стабильные отношения с Москвой в долгосрочной перспективе, однако готов отстаивать национальные интересы и применять меры, если будут предприняты шаги по «подрыву суверенитета США».

«Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», – сказала Псаки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации с Россией, но пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта, напоминают «Известия». При этом он добавил, что два государства могут сотрудничать в сферах общих интересов. В МИД России ответили, что у нынешней администрации США намерения расходятся с делами.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 07.05.21

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