Украина предложила изменить правила «Евровидения» из-за России

Россию и Украину нужно лишить права оценивать участников друг друга во время «Евровидения». Такое предложение озвучил член украинского жюри конкурса Игорь Кондратюк.

«Оргкомитет «Евровидения» должен перенять опыт УЕФА, и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины», – написал Кондратюк в своей колонке для «Обозревателя».

Он назвал аморальным для себя выставление любых оценок участникам от России. По мнению Кондратюка, вне политики может быть музыка, но музыканты и певцы – не могут.

Напомним, профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла российской участнице, и Россия ответила тем же при оценке представителя Украины. Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место с песней «Русская женщина»

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 24.05.21

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