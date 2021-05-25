Франция, Финляндия и еще ряд стран отменили полеты над Белоруссией

Французская компания Air France и финский перевозчик Finnair временно отменили полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Компании будут облетать территорию республики и уже предупредили пассажиров, что полеты станут дольше.

«Мы не будем использовать воздушное пространство Белорусии до дальнейшего уведомления. Наш следующий рейс в Газипашу будет идти в облет, что немного увеличит время полета», – говорится в заявлении Finnair.

Air France объявила, что прекращает пролеты над Белоруссией до «новых уведомлений» в соответствии с рекомендациями саммита стран ЕС.

«Ознакомившись с выводами Европейского совета, приостанавливаем полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии. Самолеты, уже находящиеся в пути, увидят, что их план полета изменен», – цитирует заявление компании издание Le figaro.

Также приостановили пролеты над территорией республики шведская SAS, кипрская Avia Solutions, польский LOT, венгерский Wizzair, латвийская airBaltic, нидерландский KLM, немецкая Lufthansa и ряд небольших перевозчиков. Украина объявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Аэропорты Великобритании и Франции также отказались принимать самолеты компании «Белавиа». Перевозчик сообщил об отмене рейсов в Париж и Лондон начиная с 25 мая.

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», – сообщается на сайте компании.

В «Белавиа» обещали вернуть пассажирам полную стоимость билетов без штрафов. Желающие могут перенести вылет на другую дату в течение года с момента покупки билета, которым не воспользовались, или с момента начала полета для частично использованных билетов.

Напомним, саммит стран ЕС принял постановление о запрете пролетов европейских перевозчиков над Белоруссией и закрытии аэропортов в странах ЕС для белорусских самолетов. Документ вступит в силу после утверждения Совета ЕС на уровне министров. Поводом для таких мер стала вынужденная посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Силовики сняли в самолета оппозиционера Романа Протасевича.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 25.05.21

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