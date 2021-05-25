ЦИК ищет способы голосования для россиян из ДНР и ЛНР

Центризбирком РФ изучает варианты того, как провести голосование на выборах для граждан России, проживающих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Глава ведомства Элла Памфилова заявила, что ЦИК не может игнорировать мнение граждан.

По ее словам, предложены разные варианты, теперь специалисты выбирают самые удобные. Так, жители ДНР и ЛНР с российским паспортом смогут проголосовать на территории Ростовской области. Для них готовят специальные избирательные участки и форму бюллетеня.

Рассматривается вариант удаленного голосования, но возникли технические сложности из-за регистрации на портале госуслуг.

«Потому что люди у нас на едином портале госуслуг [должны быть зарегистрированы], это обязательно, тут надо место регистрации определять», – цитирует Памфилову ТАСС.

Как сообщал «Новый День», секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ осенью 2021 года. по его сведениям, гражданами России в самопровозглашенных республиках уже стали 500 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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