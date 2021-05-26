Лукашенко пригрозил мировой войной в случае нападения на Белоруссию

Бездействие Минска после сообщения о минировании самолета Ryanair могло привести ко второму «Чернобылю». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя инцидент с вынужденной посадкой пассажирского лайнера.

По словам президента, сообщение о бомбе в самолете пришло одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска, поскольку самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии. Были не только извещены пилоты, но и подняты по тревоге все службы БелАЭС, в районе которой самолет и сделал разворот.

«В воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер отметил, как быстро в странах Евросоюза принято решение об отказе пролетать над Белоруссией и закрыть для нее аэропорты ЕС. Он назвал инцидент с лайнером Ryanair провокацией в адрес республики, а обвинения «коллективного Запада во главе с Вашингтоном» – абсурдными.

«Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток… Один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов», – заявил Лукашенко.

Президент предупредил, что Белоруссия не намерена сдаваться под «гибридным давлением», даже если ее недруги перешли от «организации бунтов к этапу удушения».

«Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Белоруссию! Это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», – сказал глава государства.

Лукашенко обещал в ближайшее время предать гласности показания задержанных, в том числе «недавних». И напомнил, что небо над Белоруссией было безопасным, а теперь самолетам ЕС придется летать над Украиной. К слову, разбирательство о сбитом в 2014 году над восточной Украиной пассажирском лайнере до сих пор продолжается.

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно сел самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Приказ о посадке лайнера отдал Александр Лукашенко, заявив, что борт заминирован. В то время, как самолет был на земле, задержали двух его пассажиров: сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его подруга россиянка Софья Сапега.

Минск, Наталья Рязанова

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