«Белавиа» отменила рейсы по 11 направлениям в Европе

Авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в Калининград и в 11 городов Европы. Приостановка авиасообщения с ними продлится до 30 октября, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года», – говорится в сообщении.

Самолеты компании временно прекратят рейсы в Калининград, Варшаву, Рим, Милан, Амстердам, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Ганновер, Вену, Барселону, Брюссель.

Накануне ряд государств запретили «Белавиа» летать в их небе и пользоваться аэропортами. Также до 30 октября прекращено авиасообщение с Финляндией, Чехией, Швецией, Украиной. Ранее отменены все рейсы в Великобританию и Францию.

Компания обещала вернуть пассажирам полную стоимость билетов или сохранить их действительными в течение года с правом перенести дату полета.

Как сообщал «Новый День», 24 мая саммит стран Евросоюза призвал Совет ЕС закрыть воздушное пространство для самолетов из Белоруссии и отказаться от пролетов над территорией республики. Поводом стала вынужденная посадка лайнера Ryanair в Минске.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 27.05.21

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