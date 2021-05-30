Глава Европарламента призывает ужесточить антироссийские санкции

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли считает, что Евросоюзу нужно ввести новые ограничительные меры в отношении России. Об этом европейский чиновник заявил в интервью изданиям медиа-группы Funke.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», – заявил Сассоли. По его словам, отношения Европы и РФ в последнее время стали напряженнее из-за Алексея Навального и конфликта на юго-востоке Украины.

В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека – такую реакцию вызвал арест Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам. Позже российские власти утвердили перечень недружественных стран – в него вошли пока только США и Чехия. В Министерстве иностранных дел заявили, что список со временем может пересматриваться.

В свою очередь Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал пять пунктов взаимодействия с Россией. В перечень вошли: противостояние Москве в части вмешательства в дела ЕС, противодействие угрозе безопасности, возможное введение новых санкций, финансовый контроль и международные расследования.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 30.05.21

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