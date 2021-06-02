Судан пересматривает договор о российской морской базе

Власти Судана пересматривают соглашение с Россией о размещении морской базы. Специалисты якобы нашли в договоре пункты, несущие опасность для африканской страны.

«Мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду. Ряд статей документа нес некоторый вред Судану», – заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что соглашение с Россией не было утверждено законодательным органом Судана, и страны пока не несут никаких обязательств. К тому же, документ был подписан при режиме Омара аль-Башира, и новые власти хотят внести свои поправки в договор.

Теперь страна открыта к военному сотрудничеству и с другими государствами, например, с Америкой.

«Государство было исключено из американского списка стран – спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада», – сказал начальник Генштаба.

Напомним, США ищут новые места для военных баз в связи с выводом войск из Афганистана. Пентагон ведет переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном, а Россия решила расширить географию влияния, открыв морскую базу в Судане. Соглашение о строительстве было подписано в 2020 году.

Хартум, Наталья Рязанова

Хартум. Другие новости 01.06.21

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