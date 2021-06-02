Кремль и МИД будут разбираться с вопросом размещения базы в Судане

Россия и Судан находятся в постоянном дипломатическом контакте, и вопрос пересмотра соглашения о военно-морской базе РФ в африканской стране будет решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне информации о планах Судана пересмотреть договор.

«Мы видели эти заявления. Будем разбираться», – цитируют представителя Кремля «Известия».

В МИДе РФ ожидают, что суданские власти уточнят свои претензии к тексту соглашения, подписанного в 2020 году. И предложили не рассматривать ситуацию с точки зрения попыток США сдержать влияние России.

«Надо понять, что хотят наши суданские партнеры, если они что-то хотят. О чем конкретно речь идет. Они должны объяснить. Мы никому не навязываемся», – пояснил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

Он предположил, что стороны проведут дополнительные переговоры. В целом, МИД не против уточнить спорные моменты в соглашении.

Посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов согласился, что новым властям Судана нужно изучить прежние договоренности. Он попросил не искать в этом американское влияние.

«Говорить о том, что такие решения, принятые в Хартуме, являются прямым следствием американских попыток нашего сдерживания в Африке, я бы не стал», – приводит слова дипломата «Интерфакс».

Ранее в Генштабе Судана заявили, что в соглашении о строительстве на Красном море российской базы есть «вредные» для страны пункты. Власти африканской страны намерены пересмотреть документ, подписанный в 2020 году.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

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