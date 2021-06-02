Экс-главу нежелательной в РФ «Открытой России» арестовали на 2 месяца

Суд арестовал на два месяца бывшего главу признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова. Сторона защиты намерена обжаловать постановление.

Адвокат задержанного Александр Валявский готов пройти все инстанции, чтобы арест отменили. И планирует писать жалобу в Европейский суд про правам человека.

«Следователь не привел доказательства, что Пивоваров намеревался скрыться или что его извещали о возбуждении уголовного дела. Для меня очевидно, что его преследуют по политическим мотивам», – сказал юрист. Видео с его обращением опубликовано в соцсети.

Напомним, управление Следственного комитета в Краснодарском крае возбудило уголовное дело по статье 284.1 УК. Пивоварова подозревают в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ. По предварительным данным, поводом для уголовного преследования стал пост в соцсети, который следователи расценили как агитацию в пользу нежелательной в РФ организации.

Напомним, Пивоваров был задержан в Санкт-Петербурге 31 мая. Правоохранители сняли его с рейса в аэропорту Пулково. Оппозиционер планировал вылететь в Варшаву.

27 мая общественная организация «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) объявила о самоликвидации. Членство всех участников было прекращено в тот же день.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 02.06.21

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