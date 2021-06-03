Минобороны РФ предупредило о новой холодной войне

В мире ломается сложившаяся архитектура безопасности, и страны втягиваются в новую холодную войну. Некоторые прямо вписывают в военные доктрины государства-противников, считает замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – сказал Фомин в интервью RT.

Он отметил, что методы и принципы ведения войны заметно изменились. Противостояние ведется в космосе и киберпространстве, роль международных организаций ослабевает, а отдельные страны навязывают остальным только им полезные правила.

«Происходит систематическое разрушение сложившейся системы международных отношений», – добавил замминистра.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что Запад максимально усложнил жизнь России, и сравнил дальнейшее ужесточение санкций с войной. По его мнению, у Европы тесные бизнес-связи с Россией, но влияние США перевешивает.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

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