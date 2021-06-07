Путин денонсировал Договор по открытому небу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликовал на официальном портале правовой информации.

«Договор способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере. США под надуманным предлогом вышли из ДОН, что существенно нарушило баланс интересов… возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. Принято решение о выходе РФ из Договора», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, 19 мая депутаты Госдумы единогласно приняли закон о денонсации ДОН. 2 июня Совет Федерации одобрил денонсацию 152 голосами «за».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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