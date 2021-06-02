Совет Федерации утвердил денонсацию Договора по открытому небу

Сегодня Совет Федерации единогласно поддержал закон о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН). Теперь документ должен подписать президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал «Новый День», законопроект о денонсации ДОН был внесен в Госдуму главой государства 11 мая. Нижняя палата российского парламента утвердила документ19 мая.

После подписания закона президентом Москва уведомит депозитариев договора – Канаду и Венгрию – о своем решении выйти из него, а по истечении 6 месяцев участие России в ДОН будет прекращено.

Напомним, МИД России объявил о начале процедур по выходу страны из Договора по открытому небу, который предполагает наблюдательные полеты над территориями участников договора, 15 января 2021 года. Этот шаг последовал вслед за выходом США из этого договора 22 ноября прошлого года. Москва указывала, что после выхода Вашингтона из соглашения его участниками остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет США получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках соглашения стороны вправе совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. В настоящее время его участниками являются 33 страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.21

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