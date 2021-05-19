Госдума поддержала Путина: Россия выходит из Договора по открытому небу

Сегодня Госдума поддержала позицию президента РФ Владимира Путина о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН), который был ратифицирован 26 мая 2001 года.

Ранее процесс выхода из ДОН, который предполагает наблюдательные полеты над территориями участников договора, запустили США. В ответ Москва указывала, что после выхода Вашингтона из соглашения его участниками остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США.

«Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», – отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, если Россия продолжит оставаться участником Договора, сателлиты США смогут вести наблюдение за российской территорией и передавать собранные данные Вашингтону. «Нам выходить из договора в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности. Если самолеты стран – сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?» – цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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