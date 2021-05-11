В Госдуму внесен законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован в электронной думской базе.

В конце апреля в МИД РФ заявили, что Москва намерена до конца мая выйти из ДОН. Отмечалось, что правительство готово за несколько дней подготовить законопроект о денонсации ДОН и запустить процедуру его принятия. «Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен президенту, а затем поступит на рассмотрение в палатах Федерального Собрания», – говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

4 мая кабмин России постановил одобрить и представить президенту Владимиру Путину для внесения в Госдуму предложение о денонсации ДОН.

Напомним, МИД России объявил о начале процедур по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН) 15 января текущего года. Этот шаг последовал вслед за выходом США из этого договора в ноябре прошлого года.

«22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств – участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из Договора», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках соглашения стороны вправе совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. В настоящее время его участниками являются 33 страны.

Москва, Наталья Петрова

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