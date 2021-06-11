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Пятница, 11 июня 2021, 08:27 мск

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Трамп посоветовал Байдену не спать во время встречи с Путиным

Скриншот видео Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп напутствовал действующего президента Джо Байдена перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

«Удачи Байдену в общении с президентом Путиным – не засни во время встречи, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!", – говорится в заявлении американского миллиардера, который не раз называл своего оппонента «сонным Джо».

Трамп напомнил про свою встречу с российским президентом, которая прошла в 2018 году в Хельсинки. По мнению республиканца, Соединенные Штаты «многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. В районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники и проводить любые демонстрации, кроме того, горожан попросили отказаться от посещения офисов и работать из дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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