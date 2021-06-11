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Пятница, 11 июня 2021, 15:57 мск

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Белый дом при Трампе напоминал «Игру престолов»

Обстановку в Белом доме во времена правления Дональда Трампа сравнили с телесериалом «Игра престолов». Такое мнение высказала пресс-секретарь нынешнего американского президента Джо Байдена Джен Псаки.

За четыре года при Трампе произошло множество утечек данных из государственных органов из-за соперничества между чиновниками, рассказала Псаки The Hill. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас в Белом доме «не наблюдается много драматичных событий в духе «Игры престолов»».

«Культура Белого дома теперь заключается в том, чтобы опустить голову, приступить к работе, заниматься своим делом, быть частью команды», – заявила политик.

Ранее Трамп пожелал Байдену не заснуть на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве. Миллиардер также попросил передать наилучшие пожелания российскому лидеру.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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