Путин раскрыл ожидания от переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает от встречи с президентом США Джозефом Байденом восстановления личных контактов и налаживания прямого диалога по вопросам, которые представляют взаимный интерес. По его словам, он рассчитывает «создать реально функционирующие механизмы» по этим направлениям взаимодействия. Об этом глава российского государства заявил в интервью для программы «Москва. Кремль, Путин» на ВГТРК.

По словам Путина, взаимный интерес представляют такие вопросы, как стратегическая ядерная стабильность, региональные конфликты, охрана природы и «забота об экологии в целом, в глобальном смысле», а также экономика. Как отметил президент, многие американские компании хотят работать в России, но «их за уши вытаскивают с нашего рынка», а их места занимают конкуренты.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо», – заявил глава государства. «Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – добавил он.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Ранее президент РФ заявил на полях ПМЭФ, что не ожидает прорывов в российско-американских отношениях по итогам саммита на высшем уровне, но надеется, что переговоры пройдут позитивно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

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